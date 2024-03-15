Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента КР: Подписан указ:

— назначены досрочные выборы депутата ЖК по Ошскому одномандатному округу.

Пресс-служба кабмина КР: Подписаны распоряжения, постановление:

— Алмазбек Сокеев назначен директором Службы водных ресурсов;

— Мирбек Дуйшеев назначен заместителем министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;

— Асель Кененбаева назначена заместителем министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;

— Айнура Туйбаева освобождена от должности замминистра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;

— Маил Алияскаров освобожден от должности заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;

— Кубат Касейинов назначен первым заместителем министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;

— Мурат Раматов освобожден от должности первого замминистра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;

— введен временный запрет на вывоз (экспорт) древесины и лесоматериалов из КР.

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