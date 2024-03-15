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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента КР: Подписан указ:

— назначены досрочные выборы депутата ЖК по Ошскому одномандатному округу.

Пресс-служба кабмина КР: Подписаны распоряжения, постановление:

— Алмазбек Сокеев назначен директором Службы водных ресурсов;
— Мирбек Дуйшеев назначен заместителем министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;
— Асель Кененбаева назначена заместителем министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;
— Айнура Туйбаева освобождена от должности замминистра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;
— Маил Алияскаров освобожден от должности заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;
— Кубат Касейинов назначен первым заместителем министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;
— Мурат Раматов освобожден от должности первого замминистра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;
— введен временный запрет на вывоз (экспорт) древесины и лесоматериалов из КР.

Рубрика «Официально» по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289193/
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