Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента КР: Подписаны указы:

— Айгуль Рыскулова освобождена от должности полномочного представителя Кыргызстана в комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете Содружества Независимых Государств;

— Улукбек Тойчиевич назначен полномочным представителем Кыргызстана в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете Содружества Независимых Государств; Подробнее

— о политических государственных, специальных государственных и политических муниципальных должностях. Подробнее

Пресс-служба кабмина КР: Подписано постановление о внесении изменений в некоторые постановления в сфере налогообложения.

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