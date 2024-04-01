Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента КР: Подписаны указы:
— Айгуль Рыскулова освобождена от должности полномочного представителя Кыргызстана в комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете Содружества Независимых Государств;
— Улукбек Тойчиевич назначен полномочным представителем Кыргызстана в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете Содружества Независимых Государств; Подробнее
— о политических государственных, специальных государственных и политических муниципальных должностях. Подробнее
Пресс-служба кабмина КР: Подписано постановление о внесении изменений в некоторые постановления в сфере налогообложения.
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