Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента КР: Подписаны распоряжение, указ:
— Алмазбек Осмонов освобожден от должности акима Иссык-Атинского района; Подробнее
— Эрмекбай Омошев назначен акимом Иссык-Атинского района Чуйской области;
— Алмаз Аттокуров освобожден от должности акима Чуйского района Чуйской области; Подробнее
— Русланбек Тагаев назначен акимом Чуйского района Чуйской области;
— Камил Чоткараев назначен акимом Кочкорского района Нарынской области;
— Рустам Джокоев временное исполняет обязанности главы Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава.
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