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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента КР: Подписаны распоряжение, указ:

— Алмазбек Осмонов освобожден от должности акима Иссык-Атинского района; Подробнее
— Эрмекбай Омошев назначен акимом Иссык-Атинского района Чуйской области;
— Алмаз Аттокуров освобожден от должности акима Чуйского района Чуйской области; Подробнее
— Русланбек Тагаев назначен акимом Чуйского района Чуйской области;
— Камил Чоткараев назначен акимом Кочкорского района Нарынской области;
— Рустам Джокоев временное исполняет обязанности главы Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава.

Рубрика «Официально» по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289061/
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