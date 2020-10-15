Митингующие в Бишкеке не хотят расходиться, пока к ним не выйдет Садыр Жапаров

Митинг в Бишкеке в поддержку Садыра Жапарова продолжается. Участники акции протеста прибыли на Старую площадь, где они намерены дождаться выступления премьер-министра. До тех пор, по их словам, они не разойдутся.

Собравшиеся требуют роспуска парламента. Сейчас они скандируют: «Садыр! Садыр!»

Со сцены организаторы митинга пообещали, что Жапаров выступит на площади до наступления комендантского часа.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Исполняющим обязанности главы государства по Конституции становится торага парламента Канат Исаев. Последний отказался исполнять обязанности президента. И. о. главы государства станет премьер-министр Садыр Жапаров.