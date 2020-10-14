COVID-19. Ученые рассказали, кому смерть от коронавируса грозит больше всего

Мужчины, люди без высшего образования и холостяки умирают от коронавируса чаще всего, предупреждают шведские ученые. Также в группу риска попали уроженцы стран с низким уровнем дохода и люди с маленькой зарплатой. Выводы ученых Стокгольмского университета опубликовал журнал Nature Communications.
- риск смерти от COVID-19 у мужчин более чем в два раза выше, чем у женщин;
- риск смерти от COVID-19 для холостых мужчин и женщин (включая тех, кто никогда не был женат, вдов/вдовцов и разведенных) был в 1,5-2 раза выше риска смерти от COVID-19 по сравнению с теми, кто состоял в браке;
- у лиц, родившихся за границей в странах с низким и средним уровнем дохода на прочих территориях показатель смертности от COVID-19 более чем в 1,5 раза превышал аналогичный показатель для рожденных в Швеции женщин и в 3 раза — для мужчин;
- риск смерти от COVID-19 у мужчин со средним образованием был примерно на 25% выше, чем у мужчин с высшим образованием;
- риск смерти от COVID-19 у женщин со средним образованием был на 40-50% выше, чем у женщин с высшим образованием.
«Мы можем показать, что существуют независимые эффекты различных отдельных факторов риска, говорит ведущий автор исследования социолог Свен Дрефал. — Все эти факторы, соответственно, индивидуально связаны с сильно повышенным риском смерти от COVID-19».
Ряд более ранних исследований уже показал, что смертность одиноких и не состоящих в браке людей от различных заболеваний выше. Обычно это частично объясняется половым отбором — люди с плохим здоровьем с самого начала менее привлекательны на брачном рынке и поэтому реже вступают в брак.
«Также считается, что одинокие люди находятся в менее защищенной среде, чем те, кто живет в браке, — добавляет Дрефал. — Соответственно, брак может привести к более здоровой жизни с меньшим риском заболевания.
Это также может объяснить повышенный риск смерти от COVID-19 для холостых людей, показанный в нашем исследовании».
Кроме того, повышенная смертность от коронавируса обусловлена хроническими заболеваниями. У пациентов с диабетом и раком вероятность смерти при коронавирусе в 1,5 раза выше, у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, застойной сердечной недостаточностью и болезнями сосудов мозга в два раза выше, а у пациентов с хроническими заболеваниями почек — в три раза.
Астма и ВИЧ/СПИД при этом не дают значимого вклада в смертность. Хроническая обструктивная болезнь легких повышает риски менее чем в 1,5 раза, хронические болезни печени — в 1,7 раза.