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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19. Ученые рассказали, кому смерть от коронавируса грозит больше всего

Мужчины, люди без высшего образования и холостяки умирают от коронавируса чаще всего, предупреждают шведские ученые. Также в группу риска попали уроженцы стран с низким уровнем дохода и люди с маленькой зарплатой. Выводы ученых Стокгольмского университета опубликовал журнал Nature Communications.

Исследователи использовали данные Шведского национального совета по здравоохранению и благосостоянию о всех зарегистрированных смертях от COVID-19 в Швеции среди взрослого населения в возрасте от 20 лет и старше до 7 мая 2020 года. Эти показатели они объединили с регистрационными данными Статистического управления Швеции о городе проживания, семейном положении, стране рождения, доходах, уровне образования и возрасте умерших. Это позволило получить следующие выводы:
 
  • риск смерти от COVID-19 у мужчин более чем в два раза выше, чем у женщин;
  • риск смерти от COVID-19 для холостых мужчин и женщин (включая тех, кто никогда не был женат, вдов/вдовцов и разведенных) был в 1,5-2 раза выше риска смерти от COVID-19 по сравнению с теми, кто состоял в браке;
  • у лиц, родившихся за границей в странах с низким и средним уровнем дохода на прочих территориях показатель смертности от COVID-19 более чем в 1,5 раза превышал аналогичный показатель для рожденных в Швеции женщин и в 3 раза — для мужчин;
  • риск смерти от COVID-19 у мужчин со средним образованием был примерно на 25% выше, чем у мужчин с высшим образованием;
  • риск смерти от COVID-19 у женщин со средним образованием был на 40-50% выше, чем у женщин с высшим образованием.

«Мы можем показать, что существуют независимые эффекты различных отдельных факторов риска, говорит ведущий автор исследования социолог Свен Дрефал. — Все эти факторы, соответственно, индивидуально связаны с сильно повышенным риском смерти от COVID-19».

«Мужчины, как правило, имеют более высокую смертность по сравнению с женщинами того же возраста, что, как считается, объясняется сочетанием биологии и образа жизни. Тот факт, что люди с низким уровнем образования или доходов имеют более высокую смертность, может быть в значительной степени связан с факторами образа жизни, включая финансы — как много человек может потратить на свое здоровье?» — говорит Гуннар Андерссон, соавтор исследования.

Ряд более ранних исследований уже показал, что смертность одиноких и не состоящих в браке людей от различных заболеваний выше. Обычно это частично объясняется половым отбором — люди с плохим здоровьем с самого начала менее привлекательны на брачном рынке и поэтому реже вступают в брак.

«Также считается, что одинокие люди находятся в менее защищенной среде, чем те, кто живет в браке, — добавляет Дрефал. — Соответственно, брак может привести к более здоровой жизни с меньшим риском заболевания.

Это также может объяснить повышенный риск смерти от COVID-19 для холостых людей, показанный в нашем исследовании».

Кроме того, повышенная смертность от коронавируса обусловлена хроническими заболеваниями. У пациентов с диабетом и раком вероятность смерти при коронавирусе в 1,5 раза выше, у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, застойной сердечной недостаточностью и болезнями сосудов мозга в два раза выше, а у пациентов с хроническими заболеваниями почек — в три раза.

Астма и ВИЧ/СПИД при этом не дают значимого вклада в смертность. Хроническая обструктивная болезнь легких повышает риски менее чем в 1,5 раза, хронические болезни печени — в 1,7 раза.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169311/
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