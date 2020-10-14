Сидят и лежат на газоне. Чем еще заняты митингующие в ожидании Садыра Жапарова

На Старой площади у Дома правительства снова митингуют сторонники Садыра Жапарова.

Утром они требовали утвердить их лидера на пост премьер-министра. Большинство депутатов уже проголосовали за, президент подписал указ о назначении Жапарова главой кабмина.

Теперь же участники акции протеста выступают за отставку президента Сооронбая Жээнбекова. И ждут, когда Садыр Жапаров выступит перед собравшимися.

Акция проходит мирно, выступают артисты.

В ожидании выступления своего лидера часть митингующих сидит на газонах у Дома правительства. Кто-то даже решил прилечь в тени елей и сосен.

Другая часть сторонников Садыра Жапарова еще слушает выступающих. Кто-то спит прямо на ступеньках у Дома правительства. Некоторые отошли в тень и стоят на бордюрах.

Сообщается, что на акции протеста женщины собирают мусор. Однако кучи пустых пластиковых бутылок прямо у главного входа в Дом правительства никто не убирает.

Садыр Жапаров обещал выйти на площадь к своим сторонникам в 15.00, сразу после окончания заседания парламента. Сейчас он выступает на пресс-конференции, отвечает на вопросы журналистов.

На митинге присутствует около 1 тысячи 600 человек.

Стоит отметить, что накануне депутаты Жогорку Кенеша утвердили введенный ранее в столице Кыргызстана режим чрезвычайного положения.

В Бишкеке временно запрещены массовые мероприятия, в том числе забастовки, собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации и пикеты. Милиция бездействует.

Вчера глава государства вернул постановление парламента о назначении Садыра Жапарова главой правительства обратно в Жогорку Кенеш.

Сегодня Сооронбай Жээнбеков предложил рассмотреть вопрос о Садыре Жапарове на очередном заседании парламента. По данным пресс-службы президента, он направил письмо спикеру Жогорку Кенеша Канатбеку Исаеву. В нем говорится, что решения Жогорку Кенеша об утверждении программы, определении структуры и состава правительства, предложенные кандидатом в премьер-министры Садыром Жапаровым, были возвращены аппаратом главы государства в парламент ввиду имеющихся нарушений законодательства.

Депутаты повторно рассмотрели кандидатуру Садыра Жапарова на должность премьер-министра. Также парламентарии утвердили состав и программу кабмина.