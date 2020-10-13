В Ошской области лаборатории не успевают делать ПЦР-анализы. Об этом сообщила пресс-служба полпреда в регионе.

По ее данным, на совещании в обладминистрации поручено усилить санитарные требования и в случае необходимости ввести карантинные меры.

«В области на 12 октября 517 пациентов проходят лечение от коронавирусной инфекции. Сегодня выявлено 64 новых случая пневмонии, 22 — коронавируса. Больше всего новых случаев регистрируется в Араванском районе», — отметили в обладминистрации.

Подготовлен дневной стационар на 1 тысячу 423 места.

«В регионе отмечается много заражений среди медиков, поэтому лаборатории не успевают делать ПЦР-тесты. Об этом направлено письмо Минздраву», — добавили в пресс-службе полпреда.