23:21
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество

В РФ упростили получение гражданства для иностранцев, имеющих детей-россиян

Иностранцы, имеющие совершеннолетних дееспособных детей с российскими паспортами, смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке с 12 октября. Как сообщает ТАСС, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает возможность приобретения российского гражданства в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания для любого иностранного гражданина, проживающего в России и имеющего дееспособных детей, достигших 18 лет и являющихся гражданами России, а не только для тех, кто является нетрудоспособным, как это было предусмотрено до этого.

Кроме того, законом предусмотрено снятие отдельных ограничений для иностранцев — носителей русского языка по подаче заявлений о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство РФ в территориальные органы МВД России.

Еще одно нововведение — проведение обязательной дактилоскопической регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, приобретающих гражданство РФ, к которым ранее данная процедура не применялась. Эта мера направлена на обеспечение безопасности РФ и противодействие проникновению на территорию страны лиц, причастных к террористической деятельности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168937/
просмотров: 279
Версия для печати
Материалы по теме
Увеличение количества регулярных авиарейсов в Россию зависит от эпидситуации
Агентство гражданской авиации не может повлиять на цены авиабилетов
Крики, драки, неизвестность. Как кыргызстанцу улететь в Россию
Студенты из Кыргызстана не могут вылететь в Россию на обучение. Просят помощи
Сооронбай Жээнбеков вылетел в Россию на переговоры с Владимиром Путиным
Россия отправит в Кыргызстан и Беларусь 100 тысяч вакцин от кори
Сотни людей пытаются купить авиабилеты в Россию. Цены взлетели, мест нет
Возобновление рейсов: Бишкек вошел в топ-10 самых популярных авианаправлений
Россия сняла ограничения на въезд кыргызстанцев на территорию страны
Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него
Популярные новости
Какого из&nbsp;кандидатов на&nbsp;пост премьер-министра вы&nbsp;поддерживаете? Опрос Какого из кандидатов на пост премьер-министра вы поддерживаете? Опрос
События 9&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 9 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
События 8&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 8 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
События 10&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 10 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
12 октября, понедельник
23:05
В РФ упростили получение гражданства для иностранцев, имеющих детей-россиян В РФ упростили получение гражданства для иностранцев, и...
22:47
Застрял в карантине? Актер фильма «Пассажиры» собрал кубик Рубика за минуту
22:27
Дом, напечатанный на 3D-принтере. В Калифорнии начали массовое производство
22:11
Омурбек Текебаев станет депутатом: нашелся свободный мандат
21:43
Коронавирус живет на поверхностях до 28 дней, утверждают ученые