В РФ упростили получение гражданства для иностранцев, имеющих детей-россиян

Иностранцы, имеющие совершеннолетних дееспособных детей с российскими паспортами, смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке с 12 октября. Как сообщает ТАСС, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает возможность приобретения российского гражданства в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания для любого иностранного гражданина, проживающего в России и имеющего дееспособных детей, достигших 18 лет и являющихся гражданами России, а не только для тех, кто является нетрудоспособным, как это было предусмотрено до этого.

Кроме того, законом предусмотрено снятие отдельных ограничений для иностранцев — носителей русского языка по подаче заявлений о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство РФ в территориальные органы МВД России.

Еще одно нововведение — проведение обязательной дактилоскопической регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, приобретающих гражданство РФ, к которым ранее данная процедура не применялась. Эта мера направлена на обеспечение безопасности РФ и противодействие проникновению на территорию страны лиц, причастных к террористической деятельности.