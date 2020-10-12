В Токмаке построили современный родильный дом за 57 миллионов сомов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

По ее данным, двухэтажное родильное отделение территориальной больницы на стадии завершения. В ближайшее время будет сдано в эксплуатацию.

В настоящее время устанавливаются медицинское оборудование и мебель. Родильный дом рассчитан на 35 мест. В здании установлен лифт.

Строительство гинекологического отделения началось осенью прошлого года. Открытие было запланировано на апрель, но в связи с ситуацией в стране время строительных работ было продлено.

Отмечается, что для строительных работ и закупки необходимого инвентаря Общественное объединение «Центр Ас-Сафа» выделило 57 миллионов сомов. На средства из местного бюджета проведены работы по приведению в порядок прилегающей территории и асфальтированию.