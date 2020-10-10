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Общество

Комендантский час в Бишкеке. Как будет работать международный аэропорт «Манас»

В Бишкеке с сегодняшнего дня вводится комендантский час. Ограничения на въезд и выезд из столицы Кыргызстана, напомним, будут действовать с 21.00 до 5.00 для всех граждан и лиц без гражданства, за исключением государственных и муниципальных служащих, осуществляющих и способствующих деятельности комендатуры города.

На въездах в Бишкек установлены блокпосты сотрудников МВД и военных, в том числе и на трассе, ведущей в международный аэропорт «Манас».

В пресс-службе аэропорта 24.kg заверили, что вводимые меры не повлияют на работу воздушной гавани.

«Все запланированные рейсы в ночь с 10 на 11 октября будут выполняться по расписанию. Во время действия комендантского часа пассажиров, следующих из аэропорта и в аэропорт через блокпосты, будут пропускать по билетам и паспортам. Работников авиапредприятий — по удостоверениям и паспортам. Просим пассажиров отнестись к ситуации с пониманием и заблаговременно выезжать в аэропорт», — сообщили в пресс-службе «Манаса».

Во время комендантского часа город будут патрулировать усиленные наряды милиции, военных и дружинники. Находиться вне дома после 21.00 запрещено. Запрещены также массовые мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168736/
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