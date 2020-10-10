Комендант о работе СМИ при режиме ЧП в Бишкеке: Этот вопрос пока не решен

Дружинники смогут передвигаться по Бишкеку в комендантский час без спецпропусков в сопровождении сотрудников милиции. Об этом 24.kg рассказал комендант столицы Алмаз Орозалиев. Вопрос работы СМИ в условиях введения режима ЧП, по его словам, еще не решен.

«Наша главная задача сейчас — наведение порядка в Бишкеке, пресечение возможных провокаций и мародерства совместно с ДНД. Вопрос передвижения по городу журналистов после 20.00 нами еще не решался. Мы что-нибудь придумаем. Возможно, СМИ придется работать из домов, а мы будем информировать вас через пресс-службу МВД», — предположил комендант города.

Напомним, в Бишкеке введен режим чрезвычайного положения, с сегодняшнего дня будет действовать комендантский час — с 20.00 до 8.00