Возвращение Суракматова. Его встречали депутаты ЖК Касымалиева и Строкова

На митинг-встречу мэра Бишкека Азиза Суракматова пришли депутаты Жогорку Кенеша Аида Касымалиева и Евгения Строкова. Обе баллотировались на выборах от партии «Биримдик».

В социальных сетях связали их приход с тем, что Сооронбай Жээнбеков пытается вернуть «своих людей». Тем более что на Евгении Строковой была футболка с портретом президента, а Аида Касымалиева ранее заявила о своей поддержке президента.

Советник Азиза Суракматова Гуля Алмамбетова отметила в комментарии, что «сейчас все всем пользуются и все друг другу угрожают» и что депутатов прогнали.





Напомним, сегодня мэр Бишкека Азиз Суракматов вернулся на рабочее место. За три дня в столице сменилось три руководителя. Вчера исполнять обязанности мэра Бишкека поставили первого вице-мэра Алмаза Бакетаева. 6 октября народным мэром себя объявил Жоошбек Коеналиев, он даже успел издать приказ о сносе ограждения вокруг «Белого дома». Но его изгнали.

4 октября прошли выборы в ЖК. По предварительным данным, большинство голосов оказалось у партий «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан». Это вызвало недовольство среди партий, набравших меньшее число голосов.

5 октября в Бишкеке начались беспорядки. Тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынуждена была их аннулировать, признав недействительными.