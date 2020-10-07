Ситуация в Кыргызстане. Посольство США призывает всех воздержаться от насилия

США призывают стороны, вовлеченные в политический кризис в Кыргызстане, воздержаться от насилия. Об этом говорится в сообщении посольства страны в Бишкеке, опубликованном в Twitter.

«Соединенные Штаты внимательно следят за событиями в Кыргызской Республике. Мы просим все стороны воздерживаться от насилия и разрешить спор вокруг результатов выборов мирным путем», — отмечают в дипломатической миссии.

В посольстве также подчеркнули, что США поддерживают кыргызский народ в определении путей дальнейшего развития республики. Происходящие в КР события являются отражением внутренних процессов, а не внешнего влияния.

Ранее Европейский союз призвал политические силы в Кыргызстане к мирному урегулированию разногласий. В ЕС также ожидают проведения новых прозрачных парламентских выборов в стране.

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынужден был их аннулировать, признав недействительными.