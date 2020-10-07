06:11
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжеты: Беспорядки после выборов, Выборы — 2020

Ситуация в Кыргызстане. Посольство США призывает всех воздержаться от насилия

США призывают стороны, вовлеченные в политический кризис в Кыргызстане, воздержаться от насилия. Об этом говорится в сообщении посольства страны в Бишкеке, опубликованном в Twitter.

«Соединенные Штаты внимательно следят за событиями в Кыргызской Республике. Мы просим все стороны воздерживаться от насилия и разрешить спор вокруг результатов выборов мирным путем», — отмечают в дипломатической миссии.

В посольстве также подчеркнули, что США поддерживают кыргызский народ в определении путей дальнейшего развития республики. Происходящие в КР события являются отражением внутренних процессов, а не внешнего влияния.

Ранее Европейский союз призвал политические силы в Кыргызстане к мирному урегулированию разногласий. В ЕС также ожидают проведения новых прозрачных парламентских выборов в стране.

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынужден был их аннулировать, признав недействительными.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168008/
просмотров: 315
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуация в Кыргызстане. Евросоюз призывает к проведению новых выборов в ЖК
Адахан Мадумаров призывает сесть за стол переговоров, но не назвал имен
Сапар Исаков: Сейчас речь не идет о дележе портфелей
В ЦИК обсудили вопрос самороспуска, но решили подвести итоги выборов
Гражданские активисты призывают к досрочным выборам президента
Заявление Сооронбая Жээнбекова: Некоторые пытались незаконно захватить власть
ЦИК рассмотрит требование 12 партий об отмене итогов парламентских выборов
Беспорядки в Бишкеке. Митингующих разгоняют на грузовой спецтехнике
Ручной пересчет. Обработано более 85 процентов бюллетеней
В Караколе перед зданием обладминистрации проходит митинг
Популярные новости
События 6&nbsp;октября в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к&nbsp;митингу на&nbsp;площади Ала-Тоо Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к митингу на площади Ала-Тоо
Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в&nbsp;школах Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в школах
Бизнес
MegaCom прокомментировал обвинения в&nbsp;массовом подключении роуминга MegaCom прокомментировал обвинения в массовом подключении роуминга
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
Gamma Knife ICON&nbsp;&mdash; нейрохирургия без скальпеля Gamma Knife ICON — нейрохирургия без скальпеля
7 октября, среда
05:49
Ситуация в Кыргызстане. Посольство США призывает всех воздержаться от насилия Ситуация в Кыргызстане. Посольство США призывает всех в...
05:39
Ситуация в Кыргызстане. Евросоюз призывает к проведению новых выборов в ЖК
05:22
Роза Отунбаева призывает все политические силы сесть за стол переговоров
05:04
Беспорядки в Бишкеке. Ситуация к утру под контролем — благодаря дружинникам
03:42
Беспорядки в Бишкеке. Митингующих просят разойтись, они идут к отелю «Достук»