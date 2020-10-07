Ситуация в Кыргызстане. Евросоюз призывает к проведению новых выборов в ЖК

Европейский союз призывает политические силы в Кыргызстане к мирному урегулированию разногласий, а также ожидает проведения новых прозрачных парламентских выборов в стране. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
«Евросоюз принимает к сведению сделанное 5 октября Центризбиркомом заявление о том, что результаты выборов недействительны», — отмечается в заявлении.
ЕС призывает все политические силы республики действовать в рамках Конституции и урегулировать свои разногласия мирным путем. «Мы с нетерпением ожидаем проведения новых, заслуживающих доверия, прозрачных и инклюзивных выборов», — заметили во внешнеполитической службе союза.
В заявлении также подчеркивается, что Евросоюз поддерживает демократический путь и развитие КР с момента обретения ею независимости и будет продолжать оказывать дальнейшую поддержку развитию страны.
Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынужден был их аннулировать, признав недействительными.