Ситуация в Кыргызстане. Евросоюз призывает к проведению новых выборов в ЖК

Европейский союз призывает политические силы в Кыргызстане к мирному урегулированию разногласий, а также ожидает проведения новых прозрачных парламентских выборов в стране. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

«Евросоюз принимает к сведению сделанное 5 октября Центризбиркомом заявление о том, что результаты выборов недействительны», — отмечается в заявлении.

ЕС призывает все политические силы республики действовать в рамках Конституции и урегулировать свои разногласия мирным путем. «Мы с нетерпением ожидаем проведения новых, заслуживающих доверия, прозрачных и инклюзивных выборов», — заметили во внешнеполитической службе союза.

В заявлении также подчеркивается, что Евросоюз поддерживает демократический путь и развитие КР с момента обретения ею независимости и будет продолжать оказывать дальнейшую поддержку развитию страны.