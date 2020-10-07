06:11
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжеты: Беспорядки после выборов, Выборы — 2020

Ситуация в Кыргызстане. Евросоюз призывает к проведению новых выборов в ЖК

Европейский союз призывает политические силы в Кыргызстане к мирному урегулированию разногласий, а также ожидает проведения новых прозрачных парламентских выборов в стране. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

«Евросоюз принимает к сведению сделанное 5 октября Центризбиркомом заявление о том, что результаты выборов недействительны», — отмечается в заявлении.

ЕС призывает все политические силы республики действовать в рамках Конституции и урегулировать свои разногласия мирным путем. «Мы с нетерпением ожидаем проведения новых, заслуживающих доверия, прозрачных и инклюзивных выборов», — заметили во внешнеполитической службе союза.

В заявлении также подчеркивается, что Евросоюз поддерживает демократический путь и развитие КР с момента обретения ею независимости и будет продолжать оказывать дальнейшую поддержку развитию страны.

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынужден был их аннулировать, признав недействительными. 

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168007/
просмотров: 341
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуация в Кыргызстане. Посольство США призывает всех воздержаться от насилия
Роза Отунбаева призывает все политические силы сесть за стол переговоров
Беспорядки в Бишкеке. Ситуация к утру под контролем — благодаря дружинникам
Беспорядки в Бишкеке. Сведения о пострадавших в скорую не поступали
Беспорядки в Бишкеке. Дружинники досматривают машины без номеров: ищут мародеров
Кремль прокомментировал события в Кыргызстане
На дружинников нападают и пытаются отнять автобусы. Они просят поддержки
Омурбек Суваналиев: Органы милиции и дружинники не допустят мародерства
Беспорядки в Бишкеке. Сообщается, что митингующие идут в сторону госрезиденции
МИД РУз: Узбекистан надеется на скорейшую стабилизацию ситуации в Кыргызстане
Популярные новости
События 6&nbsp;октября в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к&nbsp;митингу на&nbsp;площади Ала-Тоо Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к митингу на площади Ала-Тоо
Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в&nbsp;школах Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в школах
Бизнес
MegaCom прокомментировал обвинения в&nbsp;массовом подключении роуминга MegaCom прокомментировал обвинения в массовом подключении роуминга
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
Gamma Knife ICON&nbsp;&mdash; нейрохирургия без скальпеля Gamma Knife ICON — нейрохирургия без скальпеля
7 октября, среда
05:49
Ситуация в Кыргызстане. Посольство США призывает всех воздержаться от насилия Ситуация в Кыргызстане. Посольство США призывает всех в...
05:39
Ситуация в Кыргызстане. Евросоюз призывает к проведению новых выборов в ЖК
05:22
Роза Отунбаева призывает все политические силы сесть за стол переговоров
05:04
Беспорядки в Бишкеке. Ситуация к утру под контролем — благодаря дружинникам
03:42
Беспорядки в Бишкеке. Митингующих просят разойтись, они идут к отелю «Достук»