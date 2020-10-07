Бывший сотрудник таможни Эмильбек Кимсанов освобожден из СИЗО-50

Бывший сотрудник Таможенной службы Эмильбек Кимсанов освобожден из СИЗО-50. Информацию подтвердили его адвокаты.

По их словам, его отпустили сегодня под натиском протестующих. В месседжерах появилось видео, как Кимсанова встречают на воле.

Эмильбек Кимсанов и чемпион ММА Тологон Рахманберди уулу подозреваются в избиении сына Молдомусы Конгантиева. Потерпевший отказался от претензий к обидчику, но разбирательство не прекратили.

В феврале 2020 года бывшего таможенника арестовали, потом отпустили, и он сбежал из страны. Его задержали в Санкт-Петербурге и экстрадировали в КР.

Сам Кимсанов неоднократно заявлял, что его арест связан с тем, что он рассказал правду о коррупционных схемах на таможне, связанных с Райымбеком Матраимовым.