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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

В Таласе на митинг вышли представители «Ата Мекена» и «Республики»

В Таласе проходит митинг представителей партий «Ата Мекен» и «Республика». Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, митинг проходит возле драматического театра. В общей сложности там собралось около 100 человек.

Собравшиеся отказываются признавать результаты выборов, заявляя, что голосование прошло с нарушениями.

Отметим, по предварительным данным ЦИК в парламент прошли четыре партии. В Таласской области больше всех голосов получил «Мекеним Кыргызстан» (21%), на втором месте «Биримдик» (19%) и «Республика» (19%), а на третьем — «Кыргызстан» (12%).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167608/
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