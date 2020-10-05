В день голосования скорую помощь вызывали на четыре избирательных участка. Об этом на брифинге сообщила начальник управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава КР Нургуль Ибраева.

По ее словам, в Бишкеке было три обращения, госпитализирован один человек — мужчина 74 лет с острым нарушением мозгового кровообращения. У одной женщины был ситуационный невроз, ей помощь оказана на месте, у другой — нестабильная стенокардия. От госпитализации она отказалась.

Выезжала бригада и в Балыкчи. Была госпитализирована в больницу женщина с гипертоническим кризом.

«По другим областям вызовов скорой помощи не было», — отметила она.

Напомним, выборы в Жогорку Кенеш прошли накануне. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии.