Выборы-2020. Партия «Ыйман Нуру» заявила, что не признает итоги голосования

Партия «Ыйман Нуру» не признает итоги голосования. Об этом 24.kg заявил ее лидер Нуржигит Кадырбеков.

По его словам, выборы проходили с вопиющими нарушениями. Члены политобъединения намерены выступить с официальным заявлением.

Ранее также партии «Социал-демократы Кыргызстана» и «Ата Мекен» заявили, что не признают итоги голосования.

В стране завершились выборы кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша. По предварительным итогам голосования семипроцентный барьер преодолели 5 политических партий из 16, участвовавших в выборах.

Пока итоги голосования выглядят так: