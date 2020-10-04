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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Партия «Ыйман Нуру» заявила, что не признает итоги голосования

Партия «Ыйман Нуру» не признает итоги голосования. Об этом 24.kg заявил ее лидер Нуржигит Кадырбеков.

По его словам, выборы проходили с вопиющими нарушениями. Члены политобъединения намерены выступить с официальным заявлением.

Ранее также партии «Социал-демократы Кыргызстана» и «Ата Мекен» заявили, что не признают итоги голосования.

В стране завершились выборы кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша. По предварительным итогам голосования семипроцентный барьер преодолели 5 политических партий из 16, участвовавших в выборах.

Пока итоги голосования выглядят так:

  • «Биримдик» — 24 процента;
  • «Мекеним Кыргызстан» — 24 процента;
  • «Кыргызстан» — 9 процентов;
  • «Бутун Кыргызстан» — 7 процентов;
  • «Мекенчил» — 7 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167483/
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