Выборы-2020. Партия «Ыйман Нуру» заявила, что не признает итоги голосования

Партия «Ыйман Нуру» не признает итоги голосования. Об этом 24.kg заявил ее лидер Нуржигит Кадырбеков.
По его словам, выборы проходили с вопиющими нарушениями. Члены политобъединения намерены выступить с официальным заявлением.
Ранее также партии «Социал-демократы Кыргызстана» и «Ата Мекен» заявили, что не признают итоги голосования.
В стране завершились выборы кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша. По предварительным итогам голосования семипроцентный барьер преодолели 5 политических партий из 16, участвовавших в выборах.
Пока итоги голосования выглядят так:
- «Биримдик» — 24 процента;
- «Мекеним Кыргызстан» — 24 процента;
- «Кыргызстан» — 9 процентов;
- «Бутун Кыргызстан» — 7 процентов;
- «Мекенчил» — 7 процентов.