Выборы-2020. Пользователи соцсетей выкладывают фото и видео с нарушениями

В Кыргызстане сегодня проходят выборы депутатов Жогорку Кенеша. Пользователи социальных сетей публикуют видео нарушений избирательного законодательства.

В частности, на записи видно, как голосующие снимают на камеру мобильного телефона бюллетени. Это нарушение закона. Фотографировать бюллетени запрещено.

По словам члена ЦИК Гульнары Джурабаевой, если избиратель сфотографировал документ, его голос не засчитают и он будет оштрафован на 10 тысяч сомов.

В соцсетях также отмечают большие очереди на участках. Очередь зафиксирована на одном из участков в Алайском районе Ошской области. На видео указано, что это участок в поселке Уч Жат.

На участке № 5279 в Оше избиратель показывает члену УИК свой бюллетень и только после этого опускает его в урну.

На одном из участков наблюдатели обнаружили девушку, которая тоже сфотографировала свой бюллетень. Ее попросили разблокировать телефон и показать фото, пригрозив, что сейчас отвезут в местное отделение милиции. Члены УИК советуют ей удалить фото.





Массовый подвоз на микроавтобусах зафиксировали очевидцы на УИК № 5913 в южной столице.

На УИК № 5115 в Оше в телефоне избирателя нашли фото бюллетеня.

На участке № 5304 к избирателю во время голосования подошла член УИК и что-то советует ему — он ставит галочку.

Еще один пользователь опубликовал ролик, как избиратель, уличенный в том, что сфотографировал бюллетень, порвал его.

Есть также в Facebook видео, как на участке, расположенном в школе № 60, мужина фотографирует паспорта избирателя.

Как заявил 24.kg член Центризбиркома Тынчтык Шайназаров, в координационную группу оперативного реагирования поступило 48 жалоб. Очевидцы сообщают о массовом подвозе избирателей, о том, что не могут найти себя в списках, а также о подкупе на участках и о том, что люди фотографируют бюллетени.

Напомним, что участки закроются в 20.00. ЦИК обещает предоставить первые предварительные итоги в 22.00.