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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Бишкекчанин жалуется: людям с инвалидностью не создали условия для голосования

Людям с инвалидностью не создали условия для голосования. Об этом в соцсетях сообщил пользователь Facebook Оскар Райс (Аскар Турдугулов).

По его словам, он хотел проголосовать на избирательном участке № 1244 в здании общежития лицея № 95 по улице Урицкой. Однако не смог попасть туда.

«Во-первых, я здесь в двери не помещаюсь, моя коляска не проедет. Во-вторых, не установлены пандусы», — сказал пользователь соцсети.

Он отметил, что намерен дождаться председателя УИК и задать ей вопросы. 

Напомним, ранее Центризбирком заявлял, что большинство избирательных участков оборудованы пандусами, чтобы люди с инвалидностью могли проголосовать.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167426/
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