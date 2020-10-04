Бишкекчанин жалуется: людям с инвалидностью не создали условия для голосования

Людям с инвалидностью не создали условия для голосования. Об этом в соцсетях сообщил пользователь Facebook Оскар Райс (Аскар Турдугулов).

По его словам, он хотел проголосовать на избирательном участке № 1244 в здании общежития лицея № 95 по улице Урицкой. Однако не смог попасть туда.

«Во-первых, я здесь в двери не помещаюсь, моя коляска не проедет. Во-вторых, не установлены пандусы», — сказал пользователь соцсети.

Он отметил, что намерен дождаться председателя УИК и задать ей вопросы.

Напомним, ранее Центризбирком заявлял, что большинство избирательных участков оборудованы пандусами, чтобы люди с инвалидностью могли проголосовать.