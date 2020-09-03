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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Правительство обязало ГРС оперативно сообщать о фактах массовой прописки

Правительство обязало сотрудников Государственной регистрационной службы оперативно сообщать о фактах массовой прописки. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Акрам Мадумаров.

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По его словам, в кабмине принято решение, согласно которому работники ГРС обязаны оперативно сообщать в органы местной власти и ЦИК обо всех фактах массовой регистрации избирателей, меняющих адрес.

«Сейчас многие меняют место прописки, чтобы проголосовать по форме № 2. Если в один дом прописывают более 10 человек, то сотрудники ГРС немедленно должны оповестить об этом», — сказал Акрам Мадумаров.

По его данным, число избирателей по сравнению с 2015 годом выросло на 667 тысяч 746 человек, составив 3 миллиона 451 тысячу 486.

Напомним, что за махинации со списками предусмотрено наказание в виде исправительных работ до трех лет, штрафа до 260 тысяч сомов или лишение свободы до двух лет.

Ранее журналист 24.kg побывала в школе № 3 и сняла ролик, на котором видно, как массово подвозили и регистрировали жителей Чуйской области.

По фактам на видео журналиста 24.kg, где зафиксирована массовая регистрация жителей пригородных сел на двух избирательных участках в Бишкеке, началось досудебное производство.  Факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района столицы по статье 195 «Фальсификация избирательных документов» УК КР. Ведутся следственные действия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163964/
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