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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. О нарушениях на избирательном участке можно сообщать в кол-центр

В день голосования в Доме правительства будет работать кол-центр Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационных вопросов и материально-техническом обеспечении проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. 

В течение дня любой избиратель может позвонить на телефоны горячей линии и сообщить об отсутствии электричества, интернета, несоблюдении членами избирательных комиссий и наблюдателями масочного режима и установленных санитарных норм и иных нарушениях.

Телефоны горячей линии: 0312662858, 625119, 662851, 961454, 960311; факс: 0312666197.

Необходимо отметить, что звонки на указанные номера со стационарных телефонов Бишкекской телефонной городской сети ОАО «Кыргызтелеком» бесплатные, с регионов и операторов мобильной связи — согласно действующим тарифам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167325/
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