Выборы-2020. О нарушениях на избирательном участке можно сообщать в кол-центр

В день голосования в Доме правительства будет работать кол-центр Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационных вопросов и материально-техническом обеспечении проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

В течение дня любой избиратель может позвонить на телефоны горячей линии и сообщить об отсутствии электричества, интернета, несоблюдении членами избирательных комиссий и наблюдателями масочного режима и установленных санитарных норм и иных нарушениях.

Телефоны горячей линии: 0312662858, 625119, 662851, 961454, 960311; факс: 0312666197.

Необходимо отметить, что звонки на указанные номера со стационарных телефонов Бишкекской телефонной городской сети ОАО «Кыргызтелеком» бесплатные, с регионов и операторов мобильной связи — согласно действующим тарифам.