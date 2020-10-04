В ЦИК прокомментировали присутствие таможенников на избирательных участках

Сотрудники Таможенной службы не должны находиться на участках. Об этом на пресс-конференции заявил член Центральной избирательной комиссии Тынчтык Шайназаров.

По его словам, на участках имеют право присутствовать только сотрудники органов внутренних дел.

«Информация об этом есть, мы поручили координационной группе изучить. Надо проверить, с какой целью таможенники там находятся», — сказал он.

Отметим, ранее в соцсетях опубликовали фото, на котором запечатлен человек в форме сотрудника Таможенной службы. Он стоит у входа в помещение и следит за общественным порядком на УИК.

Фото из Twitter. Человек в форме сотрудника Таможенной службы следит за порядком на участке

Напомним, что участки закроются в 20.00. Центризбирком обещает предоставить первые предварительные итоги в 22.00.