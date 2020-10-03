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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Дезинфекцию и уборку провели городские службы на участках

В преддверии выборов депутатов Жогорку Кенеша КР, которые пройдут завтра, 4 октября, столичная мэрия провела дезинфекцию на избирательных участках.

Во всех УИКах также проходит генеральная уборка внутренних помещений и прилегающей территории. В каждом районе закреплена одна бригада (от 5 до 10 человек) сотрудников муниципального предприятия «Тазалык».

На каждом избирательном участке организован входной фильтр: подготовлены термометры, дезинфицирующие коврики и СИЗы для сотрудников, которые будут дежурить.

В мэрии отметили, что бишкекчане с заявлением или жалобой, связанными с подготовкой и проведением выборов, а также за юридической, консультативно-методической помощью могут обратиться по короткому номеру 1255 (звонок бесплатный), на WhatsApp 0990021255 или написать на электронный адрес: kgor_cec@shailoo.gov.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167326/
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