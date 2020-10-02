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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. В ЦИК поступило 86 жалоб на нарушение законодательства

В ЦИК поступило 86 жалоб на нарушение законодательства в период подготовки к выборам. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

По ее данным, все сообщения Координационная группа оперативного реагирования ЦИК КР зафиксировала в электронном реестре.

Большинство жалоб — 40 — поступило на подкуп избирателей (статья 192 УК КР (подкуп голосов избирателей), еще 27 заявлений — по статье 87-1 Кодекса о проступках (злоупотребление административным ресурсом), 9 — по статье 195 УК КР (фальсификация избирательных документов), 8 — по статье 44 Кодекса о нарушениях КР (нарушение условий предвыборной агитации) и по одному — по статьям 191 УК КР (воспрепятствование осуществлению избирательных прав) и 119 Кодекса о нарушениях (повреждение дорожного сооружения).

Напомним, выборы в Жогорку Кенеш пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167234/
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