На избирательные участки Кыргызстана завезли 3,5 миллиона медицинских масок

На все избирательные участки Кыргызстана завезли 3 миллиона 500 тысяч медицинских масок. Об этом сообщила пресс-служба аппарата правительства.

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По ее данным, премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что на всех избирательных участках должны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

«В день выборов на них придет много людей. Поэтому важно проконтролировать соблюдение всех санитарно-гигиенических требований. На все участки, сообщил ЦИК, доставили дезинфицирующие средства и медицинские маски, исходя из числа избирателей. Проблем не должно быть», — сказал Кубатбек Боронов.

Глава правительства напомнил, что через день после выборов возобновят учебный процесс для школьников младших классов.

«Мы все знаем, что многие избирательные участки расположены в школах. Учитывая это, решено возобновить учебу с 6 октября, то есть через день после выборов. 5 октября в каждой школе проведут дезинфекцию. Мы должны защитить наших детей от COVID-19», — подчеркнул премьер-министр.