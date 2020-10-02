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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха. В Бишкеке возобновили проверку автомобилей

В Бишкеке возобновили проверку автотранспорта на превышение нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Об этом 24.kg сообщил глава межрегионального управления Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по Бишкеку Талант Иманакун уулу.

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Он напомнил, что по поручению директора Госэкотехинспекции Мырзабека Жыпаркулова разработан «План комплексных мер по улучшению экологической ситуации в Бишкеке», который был утвержден первым вице-премьер-министром в январе 2020 года.

«На основании этого плана мы провели два рейда. Проверили 36 автомобилей, у 22 машин было выявлено превышение», — отметил он.

Талант Иманакун уулу добавил, что в Бишкеке микроавтобусные маршруты обслуживают 42 компании, ежедневно на линии выходит более 1,5 тысячи бусов. «Мы планируем их все постепенно проверить», — отметил он.

Глава управления отметил, что во многих машинах отсутствуют катализаторные системы, из-за этого количество выборосов увеличивается. Он обратился с просьбой к автовладельцам установить катализаторы. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167215/
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