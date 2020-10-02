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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

История даст оценку. Дастан Бекешев навестил в СИЗО ГКНБ Алмазбека Атамбаева

Депутат Дастан Бекешев, который в этих выборах не участвует, но продолжает активную политическую деятельность, решил навестить в СИЗО ГКНБ бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Отметим, Дастан Бекешев с критикой в адрес бывшего главы государства открыто не выступал, как и со словами поддержки. «Да, не все, сделанное Атамбаевым, было правильным, — были и большие ошибки, но он сыграл свою роль в развитии нашей страны, а справедливую оценку его деятельности даст история. И все же в этот день мне больше хотелось справиться о его здоровье и чисто по-человечески пожелать ему стойкости духа», — написал Дастан Бекешев.

В производстве Военной прокуратуры находится шесть дел, по которым проходит в качестве подозреваемого Алмазбек Атамбаев. По двум — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа прошлого года — идут судебные процессы. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167171/
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