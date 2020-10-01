В Бишкеке в очереди на жилье стоит более 3,5 тысячи горожан. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления муниципального имущества (УМИ) мэрии Бишкека Нурдин Тынаев.

По его словам, есть несколько категорий, которые имеют право на получение жилья. «В первую очередь — малообеспеченные горожане, которые встали на учет через акимиаты. Помимо этого, служащие, сотрудники муниципалитета имеют право на получение служебного жилья на время работы. Есть особая категория — это дети-сироты, выпускники детских домов. Жилищный кодекс обязывает местные органы власти обеспечивать их жильем по достижении 18 лет», — отметил он.

Нурдин Тынаев добавил, что мэрия не может предоставить жилье всем нуждающимся. «Есть человек, который более 30 лет стоит в очереди. У нас не хватает социального жилья. Если в собственность муниципалитета выходит выморочное жилье, мы стараемся в первую очередь распределять среди детей-сирот, их обязаны вне очереди обеспечивать», — сказал он.