Выборы-2020. На что жалуются избиратели страны

Избиратели жалуются на недостаток информации. Таковы итоги опроса, проведенного экспертами института омбудсмена.

По их данным, кыргызстанцы отметили, что для того, чтобы сделать осознанный выбор, им не хватает сведений о партиях. Они отмечают, что партийные программы не являются определяющим фактором. Респонденты также сообщили, что отдельные группы оказывают давление, заставляют голосовать за ту или иную политическую организацию, занимаются подкупом. Недовольны избиратели и тем, что, по их мнению, в партиях мало женщин.

Большинство отметило, что обязательно пойдут на выборы и заразиться коронавирусом не боятся. Пожаловались избиратели и на СМИ. По их мнению, журналисты недостаточно информируют об организации процесса выборов и процедуре голосования.

Выборы в парламент состоятся 4 октября. В них примут участие 16 политических партий.