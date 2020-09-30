10:36
USD 79.60
EUR 92.99
RUB 1.00
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. На что жалуются избиратели страны

Избиратели жалуются на недостаток информации. Таковы итоги опроса, проведенного экспертами института омбудсмена. 

По их данным, кыргызстанцы отметили, что для того, чтобы сделать осознанный выбор, им не хватает сведений о партиях. Они отмечают, что партийные программы не являются определяющим фактором. Респонденты также сообщили, что отдельные группы оказывают давление, заставляют голосовать за ту или иную политическую организацию, занимаются подкупом. Недовольны избиратели и тем, что, по их мнению, в партиях мало женщин. 

Большинство отметило, что обязательно пойдут на выборы и заразиться коронавирусом не боятся. Пожаловались избиратели и на СМИ. По их мнению, журналисты недостаточно информируют об организации процесса выборов и процедуре голосования.  

Выборы в парламент состоятся 4 октября. В них примут участие 16 политических партий. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166885/
просмотров: 106
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. В Оше представитель партии раздавал уголь избирателям
Выборы-2020. Драка в Араване: Ильхом Маннанов намерен судиться с ЦИК
Дословно. Член ЦИК Гульнара Баатырова
Выборы-2020. Кандидат от партии «Реформа» оштрафован на 7 тысяч сомов
Выборы-2020. ЦИК не нашла нарушений в действиях партии «Замандаш»
Выборы-2020. В ЦИК разбираются с попыткой подкупа в Нарынской области
Выборы-2020. Учителя в Араванском районе заявляют о давлении со стороны партии
Выборы-2020. Форма № 2: наблюдатели просят Генпрокуратуру разобраться
Выборы-2020. Семь самых распространенных вопросов и ответов о голосовании
Выборы-2020. Президент призвал не забывать о санитарных нормах при агитации
Популярные новости
Депутат поцеловал грудь женщины. Пикантное видео увидел весь парламент Депутат поцеловал грудь женщины. Пикантное видео увидел весь парламент
Дело Алмазбека Атамбаева. Завершилось расследование четырех уголовных дел Дело Алмазбека Атамбаева. Завершилось расследование четырех уголовных дел
Я&nbsp;попробовал все. Американец Эндрю Уиллер о&nbsp;жизни в&nbsp;Нарыне Я попробовал все. Американец Эндрю Уиллер о жизни в Нарыне
Жалкая пародия. Велосипедисты Бишкека оценили качество построенных дорожек Жалкая пародия. Велосипедисты Бишкека оценили качество построенных дорожек
Бизнес
Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК
Как получить выгодный кредит для бизнеса от&nbsp;4&nbsp;процентов? Как получить выгодный кредит для бизнеса от 4 процентов?
1&nbsp;октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены 1 октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены
Состоялся адвокатон &laquo;Открытый парламент&raquo; Состоялся адвокатон «Открытый парламент»
30 сентября, среда
10:33
«Мекеним Кыргызстан» № 4: Баткен голосует ЗА! «Мекеним Кыргызстан» № 4: Баткен голосует ЗА!
10:29
Выборы-2020. На что жалуются избиратели страны
10:27
В Кыргызстане еще 12 медиков заразились коронавирусом
10:26
В КР выявили 147 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 46 669
10:24
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 118 человек