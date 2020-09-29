В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 142 человека. Об этом сообщает республиканский штаб.
По его данным, в Бишкеке выздоровели 26 человек, в Оше — 19, Чуйской области — 7, Ошской — 26, Нарынской — 3, Таласской — 10, Иссык-Кульской — 14, Джалал-Абадской — 17, Баткенской — 20.
Всего за весь период пандемии в стране выздоровел 42 тысячи 761 человек.
Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.