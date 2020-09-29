В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 142 человека. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, в Бишкеке выздоровели 26 человек, в Оше — 19, Чуйской области — 7, Ошской — 26, Нарынской — 3, Таласской — 10, Иссык-Кульской — 14, Джалал-Абадской — 17, Баткенской — 20.

Всего за весь период пандемии в стране выздоровел 42 тысячи 761 человек.