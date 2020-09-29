Выборы-2020. Политические партии потратили свыше 550 миллионов сомов

Контрольно-ревизионная группа ЦИК предоставила информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов зарегистрированных политических партий.
С 9 июля по 25 сентября партия «Мекеним Кыргызстан» собрала 118 миллионов 128 тысяч 742 сома, израсходовала 116 миллионов 108 тысяч 485.
У «Биримдик» — 97 миллионов 473 тысячи 300 сомов. Траты составили 94 миллиона 736 тысяч 258.
Партия «Кыргызстан» собрала 98 миллионов 423 тысячи 142 сома, потратила 96 миллионов 301 тысячу 939.
У «Ата Мекена» на счете 49 миллионов 456 тысяч 717 сомов, израсходовано — 46 миллионов 791 тысяча 413.
Партия «Бир Бол» собрала 43 миллиона 936 тысяч 293 сома, потратила 43 миллиона 22 тысячи 160.
У «Замандаша» — 39 миллионов 476 тысяч 153 сома. Израсходовано — 39 миллионов 157 тысяч 832.
Партия «Республика» собрала 36 миллионов 647 тысяч 905 сомов, а потратила 36 миллионов 571 тысячу 968.
У «Мекенчила» — 14 миллионов 944 тысячи 25 сомов. Траты составили 13 миллионов 953 тысячи 869.
«Социал-Демократы» получили 13 миллионов 839 тысяч 470 сомов, потратили 13 миллионов 750 тысяч 579.
Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов собрала 10 миллионов 564 тысячи 500 сомов. Израсходовано — 10 миллионов 545 тысяч 755.
«Ордо» собрала 9 миллионов 380 тысяч, израсходовала 9 миллионов 338 тысяч 879.
Партия «Бутун Кыргызстан» собрала 8 миллионов 725 тысяч 524 сома, а потратила 8 миллионов 633 тысячи 251.
У «Реформы» на счете 7 миллионов 607 тысяч 642 сома. Израсходовано — 7 миллионов 433 тысячи 417.
У «Ыйман нуру» — 7 миллионов 228 тысяч 800 сомов. Расходы составили 7 миллионов 115 тысяч 634.
«Мекен Ынтымагы» собрала 7 миллионов 113 тысяч 360 сомов, потратила 7 миллионов 113 тысяч 213.
«Чон казат» получила 6 миллионов 688 тысяч 914 сомов, израсходовала 6 миллионов 467 тысяч 754.
Всего партии собрали 569 миллионов 634 тысячи 487 сомов, из которых уже потратили 557 миллионов 52 тысячи 406.
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.