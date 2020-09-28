144 медика, заразившиеся коронавирусом, получили компенсации

144 медицинских работника, у которых был выявлен коронавирус, получили компенсации. Об этом сегодня на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Кыргызстане на сегодня выявлено более 3 тысяч медиков, которые заразились коронавирусом во время работы. Для получения компенсационных выплат необходимо сдать документы в полном объеме. Комиссия рассматривает все документы и заключения. Только после этого выдается компенсация.

«Сейчас поступило более 1,5 тысячи документов — это все по медработникам, которые заразились на работе. 144 человека получили компенсации. Кроме того, семьи 21 медика, умершего от коронавируса, получили компенсационные выплаты. Остальные документы рассматриваются. По некоторым из них запрашиваются еще документы, чтобы пакеты были полные», — подчеркнул Нурболот Усенбаев.