США могут ограничить срок студенческой визы для кыргызстанцев

Министерство внутренней безопасности США предложило правило, устанавливающее новые ограничения на выдачу виз для иностранных студентов, лиц, прибывающих по программе обмена, а также иностранных журналистов. Полная версия документа была опубликована на сайте Федерального реестра Штатов 25 сентября. Новые нормы, касающиеся студентов, в первую очередь вызвали критику.

Как сообщил советник по политике Американского совета по делам иммиграции Аарон Рейклин-Мельник в Twitter, согласно предложенному правилу, граждане и выходцы из стран, включенных в соответствующий список, не смогут получить в вузе степень, требующую обучения в течение четырех лет, поскольку их студенческая виза будет действительна лишь два года максимум.

Under DHS's new proposed rule, if you were born in, or are a citizen of, one of the countries on this map, you would be banned from getting a four-year degree in the United States, with a student visa limited to two years maximum.



The thread has all the countries. https://t.co/MHwS7MyzO0 pic.twitter.com/Qsl3ltJtzi — Aaron Reichlin-Melnick (@ReichlinMelnick) September 24, 2020

Кыргызстан был включен в данный список наряду с Ираном, Сирией, Суданом, Северной Кореей, Молдовой, Туркменистаном, Таджикистаном, Узбекистаном, Афганистаном, государствами Ближнего Востока, Африки и другими.

Большинство данных стран вошли в список потому, что более 10 процентов их граждан после приезда в США остаются там после истечения срока их виз.

Кроме того, срок действия студенческой визы предлагается ограничить двумя годами для граждан стран, включенных в список государственных спонсоров терроризма, и для тех, чей вуз не имеет аккредитации или не использует E-Verify.

Студенты, которым запрещена виза на срок более двух лет, смогут подавать документы на ее повторное получение в течение своего обучения, чтобы его закончить, однако получение визы не гарантировано — процедура дорогостоящая и возможны отказы.