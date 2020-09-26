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Общество

США могут ограничить срок студенческой визы для кыргызстанцев

Министерство внутренней безопасности США предложило правило, устанавливающее новые ограничения на выдачу виз для иностранных студентов, лиц, прибывающих по программе обмена, а также иностранных журналистов. Полная версия документа была опубликована на сайте Федерального реестра Штатов 25 сентября. Новые нормы, касающиеся студентов, в первую очередь вызвали критику.

Как сообщил советник по политике Американского совета по делам иммиграции Аарон Рейклин-Мельник в Twitter, согласно предложенному правилу, граждане и выходцы из стран, включенных в соответствующий список, не смогут получить в вузе степень, требующую обучения в течение четырех лет, поскольку их студенческая виза будет действительна лишь два года максимум.

Кыргызстан был включен в данный список наряду с Ираном, Сирией, Суданом, Северной Кореей, Молдовой, Туркменистаном, Таджикистаном, Узбекистаном, Афганистаном, государствами Ближнего Востока, Африки и другими.

Большинство данных стран вошли в список потому, что более 10 процентов их граждан после приезда в США остаются там после истечения срока их виз.

Кроме того, срок действия студенческой визы предлагается ограничить двумя годами для граждан стран, включенных в список государственных спонсоров терроризма, и для тех, чей вуз не имеет аккредитации или не использует E-Verify.

Студенты, которым запрещена виза на срок более двух лет, смогут подавать документы на ее повторное получение в течение своего обучения, чтобы его закончить, однако получение визы не гарантировано — процедура дорогостоящая и возможны отказы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166493/
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