Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 28 сентября облачность. Температура воздуха ожидается +20 градусов. День уменьшился до 11 часов 51 минуты.

У кого намечается той

Азамат Кадыров

Родился 28 сентября 1989 года. И. о. начальника управления землепользования и строительства мэрии Бишкека.

Саламат Садыкова

Родилась 28 сентября 1956 года в селе Кызыл Жол Баткенской области. Певица, народная артистка Кыргызской Республики, заслуженная артистка Казахстана.

Памятные даты

Всемирный день борьбы против бешенства

Всемирный день борьбы против бешенства учрежден по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства и ежегодно отмечается с 2007-го.

Этот день призван привлечь внимание к проблеме распространения этой болезни, а также к ее последствиям. Дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1895 году скончался Луи Пастер — знаменитый микробиолог, один из создателей вакцины против бешенства.

По данным Альянса по контролю бешенства, ежегодно в мире умирает от бешенства 55 тысяч человек (примерно один человек каждые 10 минут).

Международный день безопасных абортов

В 1990 году женщины стран Латинской Америки и Карибского бассейна запустили «Кампанию 28 сентября», направленную на декриминализацию абортов. В 2011-м это начинание поддержала Женская всемирная сеть за репродуктивные права, и 28 сентября стали отмечать на международном уровне.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в мире проводится около 22 миллионов небезопасных абортов, а около 47 тысяч женщин умирают от осложнений, вызванных опасными способами прерывания беременности. Международный день всеобщего доступа к информации Дата учреждена ЮНЕСКО в 2015 году. Придерживаясь принципов Программы устойчивого развития общества, рассчитанной до 2030-го, в ЮНЕСКО обратили внимание на важность такого принципа и столпа демократических основ современного общества, как доступность информации для общественности. Этот принцип провозглашен еще во Всеобщей декларации прав человека, статья 19 которой четко гласит, что человек обладает правом и свободой искать, получать и распространять информацию.

Открыт первый в мире ломбард

Первый в мире ломбард в том виде, в котором он существует и работает по сегодняшний день, открылся 28 сентября 1618 года в бельгийском Брюсселе под маркой Дома Ломбарди, который вскоре стал владельцем сети ссуднозалоговых учреждений по всей Европе, а его клиентами были даже королевские семейства.

История развития и современное состояние этой отрасли в мире показывают, что ломбарды имеют большие перспективы и играют немаловажную роль в экономике любой страны.

Люди, которые меняли мир

Родился композитор Калый Молдобасанов

Родился 28 сентября 1929 года в селе Терек. Кыргызский композитор, дирижер, музыкальный педагог, общественный деятель, народный артист СССР (1979), Герой Социалистического Труда (1991).

С 12 лет выступал как артист в оркестре кыргызских народных инструментов под руководством Петра Шубина в Кыргызской филармонии.

Являлся главным дирижером и художественным руководителем Кыргызского театра оперы и балета, ректором Кыргызского государственного института искусств, председателем правления Союза композиторов КР. Несколько раз избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР и СССР.

Соавтор (с Насыром Давлесовым) музыки Государственного гимна независимого Кыргызстана. Автор симфонических, вокально-симфонических, камерных сочинений, балетов (в том числе «Куйручук», «Материнское поле», «Сказ о манкурте»).

Калый Молдобасанов был широко известен и почитаем не только в Кыргызстане, но и за рубежом. Его яркая самобытная музыка звучала со сцен оперных театров Европы, Азии, Америки.

Умер в 2006-м.

Куда сходить

Культура