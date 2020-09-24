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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. На две партии поступили жалобы. МВД разбирается

В координационную группу оперативного реагирования Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов поступила информация о том, что в соцсетях опубликовано видео, где представители партии «Мекеним Кыргызстан» проводят благотворительную акцию по облагораживанию детской площадки во дворе дома № 16 в одном из микрорайонов города Канта.

ЦИК напоминает, что кандидаты не имеют права заниматься во время выборов благотворительностью.

Информация направлена в МВД. Начато расследование.

МВД изучает вопрос по письму директора Дорожно-эксплуатационного управления № 960 дороги Ош — Сары-Таш — Иркештам. Отметим, в нем чиновник призывает голосовать за партию «Биримдик».

В Центризбиркоме напомнили: госслужащие не могут выступать агитаторами какой-либо политической организации.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 политорганизаций.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166180/
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