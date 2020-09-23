Бишкек и Ташкент будут сотрудничать в торгово-экономической и культурной сферах

Бишкек и Ташкент подпишут план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах между столичной мэрией и хокимиятом города Ташкент. Об этом стало известно на встрече мэра Бишкека Азиза Суракматова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Кыргызстане Хуршидом Мирзахидовым, сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, стороны выразили заинтересованность в торгово-экономическом, инвестиционном и культурно-гуманитарном сотрудничестве и укреплении взаимоотношений между столицами двух соседних стран.

В мэрии напомнили, что 4 сентября 1993 года подписаны соглашение о сотрудничестве между администрацией Бишкека и хокимиятом Бухары, соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве между Бишкеком и Самаркандской областью. В 1996 и 2017 годах — между мэрией Бишкека и хокимиятом Ташкента о сотрудничестве в экономической, научно-технической и гуманитарной областях.