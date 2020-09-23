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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке за несоблюдение саннорм рестораны оштрафованы на 131 тысячу сомов

В Бишкеке за несоблюдение мероприятий о профилактике коронавирусной инфекции составлено 1 тысяча 692 протокола. Об этом 24.kg сообщил главврач Центра госсанэпиднадзора Кубан Кундашев.

По его словам, наложены штрафы на сумму 3 миллиона 185 тысяч 500 сомов.

«В ГСБЭП переданы 60 материалов для принятия мер в отношении руководителей объектов. В частности, это кафе, магазины, рестораны, парикмахерские, АЗС СТО и вулканизация. На 41 точку общественного питания наложен протокол о нарушениях. Их оштрафовали на 131 тысячу сомов», — сказал Кубан Кундашев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166053/
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