В Бишкеке за несоблюдение саннорм рестораны оштрафованы на 131 тысячу сомов

В Бишкеке за несоблюдение мероприятий о профилактике коронавирусной инфекции составлено 1 тысяча 692 протокола. Об этом 24.kg сообщил главврач Центра госсанэпиднадзора Кубан Кундашев.

По его словам, наложены штрафы на сумму 3 миллиона 185 тысяч 500 сомов.

«В ГСБЭП переданы 60 материалов для принятия мер в отношении руководителей объектов. В частности, это кафе, магазины, рестораны, парикмахерские, АЗС СТО и вулканизация. На 41 точку общественного питания наложен протокол о нарушениях. Их оштрафовали на 131 тысячу сомов», — сказал Кубан Кундашев.