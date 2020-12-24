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Власть
Сюжет: COVID-19

С третьей четверти школы Бишкека планируют вернуть к традиционной форме обучения

С третьей четверти школы Бишкека планируют вернуть к традиционной форме обучения. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова.

По ее словам, Министерство образования и науки совместно с Минздравом разработало алгоритм соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в ведении процесса обучения. «Вы знаете, что с сентября первоклассникам разрешили обучаться в традиционном режиме. Помимо этого, регионы, где снижены риски заражения, перешли на традиционное обучение», — сказала Надира Джусупбекова.

Она уточнила, что на сегодня, учитывая особенности пандемии, с разрешения местных властей, сотрудников Санэпиднадзора перешли на офлайн-режим. Так, в Баткене 237 школ, Ошской области — 547, Оше — 55, Чуйской области — 299, Иссык-Кульской — 191, Таласе — 111, Нарыне — 142, Джалал-Абаде — 333 обучаются в традиционном режиме.

«Сколько бы педагоги ни старались обеспечить качественным образованием, социализацией детей, дистанционно тяжело. Поэтому в Бишкеке школы с третьей четверти планируем перевести на реальный режим обучения с разрешения Санэпидназдора и Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом», — заключила замминистра.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177808/
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