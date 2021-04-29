Третья волна COVID-19. Музеи, библиотеки и спортклубы в Бишкеке закрыли

В Бишкеке временно запретили проводить все культурные и спортивные мероприятия. Об этом сообщили в столичном Центре госсанэпиднадзора.

По его данным, выданы санитарные предписания всем зрелищным, крупным спортивным учреждениям, библиотекам и музеям по временному запрещению проведения мероприятий, приводящих к массовому скоплению людей (фестивалей, празднованию памятных дат, встреч, флешмобов) до улучшения эпидемиологической ситуации.

Ранее столичный Центр госсанэпиднадзора запретил кормить нуждающихся в Бишкеке. Об этом в Facebook сообщила журналист Надежда Хохлова.