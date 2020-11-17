Блогер потребовал, чтобы его назначили главой санэпиднадзора

Ведущий программы «Не сахар» Эрулан Кокулов потребовал, чтобы его назначили главой санэпиднадзора. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Я готов и хочу возглавить Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Бишкеке. Мне хватит трех месяцев, чтобы наладить дела в этой структуре. Я не знаю, кто сейчас является главой этого ведомства. Но пусть он остается на месте, получает зарплату», — сказал Эрулан Кокулов.

По его словам, надзорный орган, несмотря на то, что сущестует с начала 90-х годов, не выполняет свои функции на должном уровне.

«С 2018-го, как появилась программа «Не сахар», заходя в магазины, я всегда был в шоке: продавцы, менеджеры не понимают, как правильно должны указываться дата изготовления продукта, его состав, не имеют понятия, что такое аннотация. За соблюдением этих и других норм следит «Не сахар», — рассказал ведущий.

Он недоумевает, почему прямые обязанности надзорного органа должен выполнять за них отдельный проект, и добавляет, что к нему повсеместно поступают жалобы от граждан на антисанитарию, просроченные продукты и отравление. «Дайте мне три месяца. За эти три месяца я исправлю вашу работу, и вы поймете, как должен работать санэпиднадзор», — резюмировал Эрулан Кокулов.

Отметим, что ведущий Эрулан Кокулов баллотировался в депутаты от партии «Реформа» под № 8. «Не сахар» — блогерский проект. Проверяет продуктовые магазины и выступает за защиту прав потребителей.