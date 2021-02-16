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Агент 024

Жители Каракола пожаловались на бездействие санэпидемстанции

Санэпидемстанция Каракола игнорирует жалобы жителей города на явные нарушения санитарных норм. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Пересечение улиц Кравцова и Джамбулы буквально завалено отходами животных. Навоз повсюду, и с потеплением такая вонь стоит, что не передать словами. Сколько раз обращались в санэпидемстанцию, чтобы те приняли меры — ноль реакции. Может быть, им станет стыдно, когда прочтут о себе в СМИ», — возмутился он.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/183539/
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