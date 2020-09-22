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Общество

В ресторане «Дасмия» запланировали вечеринку, а мэрия запретила из-за COVID-19

25 сентября в ресторане «Дасмия» планировали провести дискотеку. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, о мероприятии заявил горожанин. Мобильная бригада сразу же связалась с управляющим. «Мы напомнили администрации об обязательном соблюдении санитарных требований и запрете на проведение массовых мероприятий, ведь это очень опасно в эпоху пандемии. Принято решение об отмене вечеринки», — сказали в муниципалитете.

В день запланированной дискотеки представители мэрии проверят ресторан на соблюдение требований постановления комиссии по гражданской защите.

Чиновники просят горожан, рестораторов и представителей ивент-индустрии проводить мероприятия с новыми санитарными нормами.

В случае двукратного выявления фактов нарушения в период действия ЧС материалы будут передаваться в ГУВД Бишкека для возбуждения уголовного дела.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166019/
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