Выборы-2020. Партию «Замандаш» обвинили в присвоении чужих заслуг

Политическая партия «Замандаш» в борьбе за мандаты занимается искажением исторических фактов, присваивая себе заслуги и работу других лиц и организаций. Об этом заявляют в одноименной ассоциации.

Напомним, ассоциация «Замандаш» была образована в 2003 году, а партия с таким же названием в 2007-м.

«Одноименность дала возможность нынешнему лидеру партии выдавать работу ассоциации за работу партии, вводя в заблуждение народ. Партия никогда не работала с мигрантами, этим занималась ассоциация «Замандаш». При этом нынешний лидер партии не упускает момента присвоить всю работу, проделанную другой организацией. Хочется спросить у лидера «Замандаш», какие инициативы по миграционному законодательству партия предложила? В состоянии ли руководство партии перечислить 100 кыргызских диаспор соотечественников за рубежом? Нельзя искажать факты и вводить в заблуждение избирателей», — заявляют в ассоциации «Замандаш».

Выборы в Жогорку Кенеш пройдут 4 октября. В них участвуют 16 партий.