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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Кинотеатры страны на грани банкротства

Из-за распространения коронавируса в Кыргызстане кинотеатры были одними из первых объектов, которые добровольно закрылись на карантин. Уже семь месяцев они не работают, а последние два — живут с надеждой, что власти все же разрешат им возобновить деятельность. Ждут этого и любители посмотреть мировые кинопремьеры на большом экране. Однако республиканский штаб не спешит порадовать киноманов.

Журналист 24.kg побеседовал с управляющим директором кинотеатров «Космопарк» и «Дордой Плаза» Алмазом Каиповым и выяснил, какие убытки они понесли за период пандемии COVID-19.

Миллионы сомов потерь и тысячи сотрудников в отпуске

Афиша фильмов на стенах кинотеатров не обновлялась с марта, многие здания стали похожими на заброшенные объекты. Внутри зданий чисто, но непривычно тихо. Пустые залы выглядят уныло.

Не вселяют надежду и прогнозы врачей: если осенью начнется вторая вспышка заболеваемости коронавирусом, то кинотеатры откроются нескоро. Это определенно не радует руководство и работников заведений.

«Кинотеатры страны несут большие убытки. У каждого есть кредиты, по которым нужно платить проценты, другие расходы, тот же имущественный налог никто не отменял», — говорит Алмаз Каипов.

Он отмечает, что чаяния работников кинопроката властями игнорируются. Никаких льгот или помощи от государства они не получают.

По налогам давали рассрочку, но сегодня все долги нужно погасить, несмотря на то что кинотеатры простаивают.

Алмаз Каипов

По его словам, в год кинотеатры пополняют бюджет страны более чем на 100 миллионов сомов — налоги и социальные отчисления. Соответственно, страна за прошедшие семь месяцев простоя кинозалов уже потеряла больше половины этой суммы.

К тому же во всех кинотеатры страны работают больше тысячи сотрудников, они сегодня находятся в бессрочном отпуске.

«Поначалу «Синематика» помогала персоналу материально, выплатили зарплату за март, апрель. Тем самым сама компания ушла в убыток. Все денежные запасы уже истощены. Наши сотрудники каждый день спрашивают, когда можно будет выйти на работу, потому что устроиться в другое место не могут, работы сейчас в столице практически нет», — рассказывает Алмаз Каипов.

Сколько еще продлится карантин и когда будут сняты ограничения, власти не уточняют. Но положение у работников кинотеатров ухудшается с каждым днем.

«Правительство нас не слышит»

Представители кинотеатров обращались к властям не один раз. Когда фитнес-центрам и рынкам разрешили работать, они тоже просили дать им добро. Но пока республиканский штаб не принял решение по кинотеатрам.

«Мы изучили опыт зарубежных стран. Есть определенная шкала субъектов предпринимательства, которая показывает угрозу распространения COVID-19 при их работе. Кинотеатры стоят на одном уровне с фитнес-центрами. Честно говоря, нам вообще непонятна позиция кыргызских властей», — подчеркивает управляющий директор.

Запускают общественный транспорт, который ездит битком набитый пассажирами, работают рынки и фитнес-центры, почти никто не носит маски, а нас не слышат и не дают разрешение на работу.

Алмаз Каипов

С конца августа власти обещают представителям кинотеатров открыть залы для посетителей, но окончательного решения не принимают.

Пропустили громкие премьеры

Представители кинотеатров предлагали республиканскому штабу различные варианты соблюдения социальной дистанции и санитарных правил. «Мы давали свою формулу рассадки зрителей и безопасного посещения кинозалов. Предполагали рассадить посетителей в шахматном порядке и заполнять один зал не больше, чем на 50 процентов. Но и тут нас не слышат ни республиканский штаб, ни правительство, ни Министерство культуры», — отмечает Алмаз Каипов.

Кыргызстанцы так и не смогли посмотреть на больших экранах две громкие мировые премьеры кинематографа — «Довод» и «Мулан».

«Это называется упущенная выгода, большой урон. Премьер в конце года и в этом году и так было немного. Но власти этого не понимают, мы в недоумении», — заключил Алмаз Каипов.

Напомним, что в последний раз сеть кинотеатров «Синематика» обращалась к руководству страны с просьбой разрешить им открыться и начать работать 28 августа. Тогда им ответили, что вопрос внесен на рассмотрение штаба, который на днях примет решение. С тех пор прошел почти месяц, власти до сих пор не дали ответа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165960/
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