Рестораторы Джалал-Абада недовольны запретом на проведение массовых мероприятий

Владельцы ресторанов в Джалал-Абаде недовольны тем, что власти запрещают проводить массовые мероприятия. Об этом сообщили в мэрии города.

По ее данным, вице-мэр областного центра Нуртилек Орозбаев встретился с владельцами ресторанов и кафе и вновь попросил не проводить мероприятия с количеством гостей, превышающих 50 человек.

«Многие предприниматели выступают против ограничений. Говорят, что им нужно платить зарплаты своим работникам. Однако врачи санэпидемнадзора отмечают, что коронавирус в Джалал-Абаде еще бушует, а массовые мероприятия увеличивают риск распространения заболевания», — проинформировали в муниципалитете.

Отмечается, что штрафы за невыполнение предписаний с 3 тысяч сомов выросли до 40-60 тысяч.