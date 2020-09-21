«Все видят, что, как только начинает работать ТЭЦ, появляется смог», — заявил на плановом совещании в муниципалитете, посвященном предстоящему отопительному сезону, мэр Бишкека Азиз Суракматов.

По его мнению, неправильно перекладывать вину за загрязнение на автомобильный транспорт. «На улице сейчас много машин, но смога нет. Смог начинается в отопительный сезон. В основном это ТЭЦ плюс частный сектор и частично идет «Теплокоммунэнерго», — отметил он.

Азиз Суракматов попросил обратить внимание на загрязнение воздуха директора ТЭЦ Андрея Воропаева. Последний отметил, что в новом блоке ТЭЦ установлена сильная система очистки дымовых газов. Их включат с ноября.

«Обратите внимание на дымовую трубу нового блока. Там дыма вообще нет. Там пар идет. Используется сероочистка, проходя через известковое молочко гасится сера. Госэкотехинспекция регулярно проверяет, никаких замечаний нет», — сказал он.

Андрей Воропаев добавил, что ТЭЦ получало предписание по замене фильтров на старой станции. «Но проще в дальнейшем запланировать установку нового оборудования», — сказал он.