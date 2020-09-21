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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Кандидата обвинили в проведении агитации в мечети. Он отрицает

В социальных сетях кандидата в депутаты от партии «Ата Мекен» Эльдара Абакирова раскритиковали за то, что он якобы проводит агитацию в мечети.

Фото с мероприятия выложили в Facebook. На кадре видно, что кандидат стоит во дворе дома, а напротив него в одном ряду собрались мужчины в религиозной одежде.

Сам Эльдар Абакиров в разговоре с 24.kg опровег эту информацию. По его словам, агитация проходила во дворе частного дома в городе Токмаке.

«Это частный дом представителя дунганской диаспоры. Хозяин дома пригласил меня и попросил об агитации. Я рассказал о программе нашей политорганизации, призвал избирателей не продавать голоса и уехал. Сообщение о том, что агитация проходила в мечети, — откровенная ложь», — сказал Эльдар Абакиров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165887/
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