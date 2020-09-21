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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Проблему смога обсудили в мэрии столицы

Проблему смога обсудили на плановом совещании в мэрии Бишкека, посвященном ходу подготовки городских служб к осенне-зимнему периоду 2020-2021 года.

Вице-мэр Алимбек Абдылдаев отметил, что ранее вопрос загрязнения воздуха обсуждали на заседании городского оперативного штаба, принято решение принять меры по снижению выбросов.

В частности, он обратился к санитарно-экологической инспекции, госэкотехинспекции, райадминистрациям с просьбой усилить работу по проверке бань, производственных объектов.

«Бишкекасфальтсервису» тоже необходимо провести работу. Если не знаете, обратитесь, мы подскажем, как снизить. Бишкекский санитарный полигон — то же самое. Там все горит у вас. Деньги имеются, если мало опыта, обращайтесь. Эту зиму надо побороться», — сказал он.

Алимбек Абдылдаев также обратился к руководству управления городского транспорта, чтобы не выпускали на линии транспорт, который дымит.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165881/
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