Выборы-2020. Госслужащим на Иссык-Куле запретили посещать штабы политпартий

Государственным служащим в Иссык-Кульской области запретили посещать штабы политпартий. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда региона.

По словам полпреда правительства в области Балбака Тулобаева, принцип демократии заключается в предоставлении одинаковых условий всем партиям.

«Никакого использования административного ресурса не будет. Требую, чтобы ни один руководитель и госслужащий не подвергал дискредитации работу правительства. К тем, кто будет замешан в этом, будут применяться самые строгие меры», — сказал Балбак Тулобаев.