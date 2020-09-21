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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Госслужащим на Иссык-Куле запретили посещать штабы политпартий

Государственным служащим в Иссык-Кульской области запретили посещать штабы политпартий. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда региона.

По словам полпреда правительства в области Балбака Тулобаева, принцип демократии заключается в предоставлении одинаковых условий всем партиям.

«Никакого использования административного ресурса не будет. Требую, чтобы ни один руководитель и госслужащий не подвергал дискредитации работу правительства. К тем, кто будет замешан в этом, будут применяться самые строгие меры», — сказал Балбак Тулобаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165862/
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